28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.01.2016 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an diesem Tag bei 17,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 582,011 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 36,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 998,94 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 109,99 Prozent erhöht.
Insgesamt war Peoples Bancorp of North Carolina zuletzt 195,56 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
