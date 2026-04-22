Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage im Blick 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 584,174 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 40,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 746,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,47 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 228,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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