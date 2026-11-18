Vor Jahren Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 27,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier investiert hätte, befänden sich nun 370,370 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 15 400,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,00 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 230,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at