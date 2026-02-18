Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

Peoples Bancorp of North Carolina-Investmentbeispiel 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 22,75 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 439,560 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 573,63 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 17.02.2026 auf 39,98 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 75,74 Prozent.

Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 213,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

