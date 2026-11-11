Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Langfristige Performance
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,65 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 33,727 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 42,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 439,80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,98 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich jüngst auf 232,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Peoples Bancorp of North Carolina Inc
|43,35
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.