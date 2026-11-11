Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Langfristige Performance 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,65 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 33,727 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 42,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 439,80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,98 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich jüngst auf 232,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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