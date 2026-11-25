Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Lohnender Peoples Bancorp of North Carolina-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile bei 28,91 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,459 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 143,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,48 USD belief. Damit wäre die Investition 43,46 Prozent mehr wert.
Am Markt war Peoples Bancorp of North Carolina jüngst 223,96 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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