Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Langfristige Investition 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 46,019 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie auf 43,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 003,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 100,32 Prozent erhöht.

Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 239,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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