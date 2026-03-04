NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gewesen.

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,965 Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 456,34 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 03.03.2026 auf 38,36 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 456,34 USD entspricht einer Performance von +45,63 Prozent.

Insgesamt war Peoples Bancorp of North Carolina zuletzt 210,12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at