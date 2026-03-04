Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

Lohnende Peoples Bancorp of North Carolina-Investition? 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gewesen.

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,965 Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 456,34 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 03.03.2026 auf 38,36 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 456,34 USD entspricht einer Performance von +45,63 Prozent.

Insgesamt war Peoples Bancorp of North Carolina zuletzt 210,12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc

04.03.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
25.02.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
18.02.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
11.02.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
04.02.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
28.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
21.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
14.01.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)

Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc

Aktien in diesem Artikel

Peoples Bancorp of North Carolina Inc 38,41 0,13% Peoples Bancorp of North Carolina Inc

