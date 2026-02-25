NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie gebracht.

Am 25.02.2016 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,917 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 227,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,39 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 127,16 Prozent gleich.

Peoples Bancorp of North Carolina wurde am Markt mit 208,19 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at