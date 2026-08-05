Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Langfristige Investition 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile betrug an diesem Tag 27,66 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 361,533 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 43,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 726,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,27 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina bezifferte sich zuletzt auf 237,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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