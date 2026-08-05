Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Langfristige Investition
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile betrug an diesem Tag 27,66 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 361,533 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 43,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 726,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,27 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina bezifferte sich zuletzt auf 237,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Aktien in diesem Artikel
|Peoples Bancorp of North Carolina Inc
|43,05
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.