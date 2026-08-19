Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Peoples Bancorp of North Carolina-Investmentbeispiel 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Peoples Bancorp of North Carolina-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,30 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hat, hat nun 34,130 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 1 544,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,25 USD belief. Damit wäre die Investition um 54,44 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 244,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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