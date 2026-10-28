Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Lohnendes Peoples Bancorp of North Carolina-Investment? 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 28,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 356,125 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 15 573,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,73 USD belief. Mit einer Performance von +55,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Peoples Bancorp of North Carolina wurde jüngst mit einem Börsenwert von 239,15 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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