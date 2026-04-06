PetMed Express Aktie

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WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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Lukrative PetMed Express-Investition? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.04.2021 wurde das PetMed Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PetMed Express-Aktie bei 34,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,155 PetMed Express-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 66,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,32 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für PetMed Express eine Börsenbewertung in Höhe von 49,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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