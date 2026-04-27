NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Der Schlusskurs der PetMed Express-Anteile betrug an diesem Tag 15,22 USD. Bei einem PetMed Express-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65,703 PetMed Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (2,29 USD), wäre das Investment nun 150,46 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84,95 Prozent gleich.

Insgesamt war PetMed Express zuletzt 49,05 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at