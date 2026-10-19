PetMed Express Aktie

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WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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Frühe Investition 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PetMed Express-Aktien gewesen.

Am 19.10.2021 wurden PetMed Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,24 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die PetMed Express-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 367,107 PetMed Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (1,18 USD), wäre das Investment nun 433,19 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95,67 Prozent verringert.

PetMed Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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