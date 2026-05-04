PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|PetMed Express-Investition im Blick
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das PetMed Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 30,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 330,579 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 760,33 USD, da sich der Wert einer PetMed Express-Aktie am 01.05.2026 auf 2,30 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 92,40 Prozent gleich.
Der Börsenwert von PetMed Express belief sich zuletzt auf 49,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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