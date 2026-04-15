NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Photronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Photronics-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Photronics-Anteile bei 15,65 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Photronics-Aktie investiert hat, hat nun 638,978 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.04.2026 29 207,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,71 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 29 207,67 USD, was einer positiven Performance von 192,08 Prozent entspricht.

Photronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at