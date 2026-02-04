NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Photronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Photronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Photronics-Papier bei 11,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 83,893 Photronics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 952,18 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 03.02.2026 auf 35,19 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 195,22 Prozent.

Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at