NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Photronics-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Photronics-Anteile bei 9,77 USD. Bei einem Photronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 023,541 Photronics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 55 721,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,44 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 457,22 Prozent.

Der Börsenwert von Photronics belief sich zuletzt auf 3,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at