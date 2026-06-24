NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Photronics-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Photronics-Papier bei 8,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,161 Photronics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Photronics-Papiers auf 31,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 352,12 USD wert. Mit einer Performance von +252,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Photronics einen Börsenwert von 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at