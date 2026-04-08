Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Hochrechnung
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 08.04.2025 wurden Photronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Photronics-Papier bei 16,92 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Photronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 59,102 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Photronics-Aktie auf 40,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 380,02 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 138,00 Prozent.
Am Markt war Photronics jüngst 2,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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