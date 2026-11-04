NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Photronics-Investment verdienen können.

Am 04.11.2021 wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,516 Photronics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 030,46 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 03.11.2026 auf 28,00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,05 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Photronics eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at