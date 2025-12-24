NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Photronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Photronics-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Photronics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Photronics-Papier 16,41 USD wert. Bei einem Photronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 609,385 Photronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 840,95 USD, da sich der Wert eines Photronics-Anteils am 23.12.2025 auf 34,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,41 Prozent vermehrt.

Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at