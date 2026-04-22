Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Performance im Blick
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Photronics-Investment von vor 5 Jahren verdient
Photronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,230 Photronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (49,54 USD), wäre die Investition nun 407,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +307,74 Prozent.
Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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