NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Photronics-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Photronics-Aktien verdienen können.

Am 06.05.2025 wurde die Photronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Photronics-Aktie bei 18,79 USD. Bei einem Photronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 532,198 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 51,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 142,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +171,42 Prozent.

Alle Photronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at