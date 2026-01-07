NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Photronics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Photronics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,306 Photronics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 35,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 292,36 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192,36 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Photronics betrug jüngst 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at