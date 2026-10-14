Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Rentables Photronics-Investment?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Photronics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,18 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, befänden sich nun 98,232 Photronics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Photronics-Aktie auf 29,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 860,51 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 186,05 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Photronics eine Marktkapitalisierung von 1,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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