Photronics Aktie

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WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

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Rentabler Photronics-Einstieg? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Photronics-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Photronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Photronics-Anteile an diesem Tag bei 9,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Photronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 063,830 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 29 893,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198,94 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Photronics zuletzt 1,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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