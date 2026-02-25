NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Photronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Photronics-Papier statt. Zum Handelsende stand die Photronics-Aktie an diesem Tag bei 12,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Photronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,713 Photronics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 37,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 142,27 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 142,27 USD entspricht einer Performance von +214,23 Prozent.

Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at