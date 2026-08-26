Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Photronics-Performance
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Photronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Photronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,490 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Photronics-Papiers auf 29,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,66 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Photronics einen Börsenwert von 1,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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