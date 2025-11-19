NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Photronics von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Photronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Photronics-Papier an diesem Tag bei 23,94 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Photronics-Aktie investiert hat, hat nun 4,177 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,05 USD, da sich der Wert eines Photronics-Anteils am 18.11.2025 auf 20,60 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 13,95 Prozent gleich.

Der Marktwert von Photronics betrug jüngst 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at