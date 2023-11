NASDAQ Composite Index-Papier Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pinnacle Financial Partners von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle Financial Partners-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Pinnacle Financial Partners-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Pinnacle Financial Partners-Aktie bei 82,71 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,209 Pinnacle Financial Partners-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,17 USD, da sich der Wert eines Pinnacle Financial Partners-Papiers am 03.11.2023 auf 68,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,83 Prozent.

Pinnacle Financial Partners wurde am Markt mit 5,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at