NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Pool Anlegern eine Freude

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Pool am 29.04.2026 eine Dividende in Höhe von 4,95 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,32 Prozent. Pool zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 184,92 Mio. USD. Damit wurde die Pool-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,94 Prozent aufgestockt.

Entwicklung der Pool-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Pool-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 209,61 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Pool-Titel eine Dividendenrendite von 2,16 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 1,38 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Pool via NASDAQ 28,49 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -27,76 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Pool-Aktienkurs.

Pool- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 4,04 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 1,93 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Pool

Pool ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 7,969 Mrd. USD. Das KGV von Pool beträgt aktuell 21,09. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Pool einen Umsatz von 5,289 Mrd.USD sowie ein EPS von 10,85 USD.

Redaktion finanzen.at