Pool Aktie

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WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

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Performance unter der Lupe 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pool von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verdienen können.

Die Pool-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 100,16 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,998 Pool-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 194,53 USD, da sich der Wert eines Pool-Papiers am 14.08.2026 auf 194,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,53 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Pool zuletzt 7,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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