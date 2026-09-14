NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pool von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Pool-Aktien gewesen.

Pool-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Pool-Papiers betrug an diesem Tag 94,57 USD. Bei einem Pool-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,574 Pool-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 173,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 829,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,98 Prozent vermehrt.

Pool war somit zuletzt am Markt 6,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at