Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Frühe Investition
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Pool-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,23 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,231 Pool-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 227,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 279,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +179,67 Prozent.
Jüngst verzeichnete Pool eine Marktkapitalisierung von 8,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
