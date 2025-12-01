Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Frühe Investition
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Pool-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Pool-Anteile bei 353,10 USD. Bei einem Pool-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,283 Pool-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 243,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,01 Prozent verkleinert.
Am Markt war Pool jüngst 9,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Pool Corp.
|207,80
|-1,00%
