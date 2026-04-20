Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Frühe Anlage
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Pool-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Pool-Aktie an diesem Tag bei 386,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,590 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Pool-Aktie auf 227,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 589,60 USD wert. Damit wäre die Investition um 41,04 Prozent gesunken.
Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!