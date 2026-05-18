NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.05.2021 wurde das Pool-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 427,10 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 23,414 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 105,60 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 15.05.2026 auf 175,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,94 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Pool einen Börsenwert von 6,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at