Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Lukrative Pool-Investition?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 12.10.2016 wurde das Pool-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 93,52 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pool-Aktie investiert, befänden sich nun 106,929 Pool-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 159,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 059,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,59 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Pool zuletzt 5,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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