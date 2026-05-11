Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Frühe Anlage
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor 3 Jahren verloren
Pool-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 348,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,873 Pool-Aktien. Die gehaltenen Pool-Anteile wären am 08.05.2026 539,51 USD wert, da der Schlussstand 187,77 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 539,51 USD, was einer negativen Performance von 46,05 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Pool betrug jüngst 6,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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