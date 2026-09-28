Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Frühe Anlage
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Pool-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 353,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,283 Pool-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46,72 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 25.09.2026 auf 164,91 USD belief. Mit einer Performance von -53,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Pool eine Marktkapitalisierung von 5,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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