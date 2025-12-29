Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Lukrative Pool-Investition?
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Pool-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 364,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pool-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,747 Pool-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 638,64 USD, da sich der Wert eines Pool-Papiers am 26.12.2025 auf 232,49 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36,14 Prozent eingebüßt.
Pool war somit zuletzt am Markt 8,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pool Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Pool Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pool Corp.
|194,85
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.