NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pool-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Pool-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 364,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pool-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,747 Pool-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 638,64 USD, da sich der Wert eines Pool-Papiers am 26.12.2025 auf 232,49 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36,14 Prozent eingebüßt.

Pool war somit zuletzt am Markt 8,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at