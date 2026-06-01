Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Lohnende Pool-Anlage?
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor einem Jahr verloren
Die Pool-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 300,59 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 3,327 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.05.2026 603,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181,40 USD belief. Damit wäre die Investition 39,65 Prozent weniger wert.
Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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