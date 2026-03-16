Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Frühe Investition
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Pool-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 349,51 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 28,611 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.03.2026 5 912,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 206,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,88 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Pool belief sich jüngst auf 7,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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