NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Pool-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pool-Aktie betrug an diesem Tag 344,78 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,290 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 77,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,27 Prozent verringert.

Pool wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at