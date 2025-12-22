Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

Pool-Anlage 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Pool-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pool-Anteile betrug an diesem Tag 305,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,328 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Pool-Aktie auf 232,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,05 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,95 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Pool belief sich jüngst auf 8,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

