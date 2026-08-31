NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Pool-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Pool-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pool-Aktie an diesem Tag 365,60 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pool-Aktie investiert, befänden sich nun 27,352 Pool-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 144,15 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 28.08.2026 auf 188,07 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 48,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Pool eine Marktkapitalisierung von 6,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at