NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Pool-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Pool-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 315,84 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 3,166 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 630,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 199,08 USD belief. Damit wäre die Investition 36,97 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 7,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at