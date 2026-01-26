NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pool-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 363,68 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,750 Pool-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 728,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,13 Prozent abgenommen.

Am Markt war Pool jüngst 9,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at